Continua il momento negativo sul piano dei risultati per il Civitavecchia. Sul campo della Boreale è arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, Coppa Italia compresa, per i nerazzurri battuti per 2-1 dai padroni di casa. La partita si era messa bene per Funari e compagni, in gol sul finire del primo tempo con il nuovo arrivo Fondi, ma nella ripresa i romani in pochi minuti hanno realizzato le due reti decisive per la rimonta e la vittoria finale. Il Civitavecchia rimane al terzo posto insieme all’Fc Eur con 19 punti, tre in meno della Luiss seconda e a -8 dalla capolista Rieti che però sta giocando adesso il suo match contro la W3 Maccarese e rischia di allungare ancora.