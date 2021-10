Calcio, Borgo San Martino e Tolfa vincono e convincono

E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Promozione. Anche questa settimana la copertina la merita il Nuovo Borgo San Martino che da matricola si sta trasformando sempre più in certezza.La squadra guidata da Bernadini ha battuto con un netto 3-0 al Sale di Ladispoli il Pianoscarano. Decisiva ancora la doppietta di Paraschiv oltre alla rete di Giustini. Bene anche il Tolfa che si è imposto di corto muso per 1-0 allo Scoponi nel derby contro il Santa Marinella. Partita decisa da Matteo Trincia che ha segnato il gol decisivo dopo aver sbagliato un calcio di rigore, parato da Del Duchetto. In classifica il Borgo San Martino si porta a quota 7 al secondo posto, il Tolfa sale a 6 punti mentre il Santa Marinella rimane a 3.