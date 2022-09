Calcio, beffa Cerveteri: da ripetere la gara con l’Anzio

Il Giudice Sportivo ha deliberato che la gara, chiusa con la vittoria del Città di Cerveteri per 2-0, dovrà essere rigiocata per errore tecnico dell'arbitro

Una decisione che lascia l’amaro in bocca e porterà inevitabilmente a tante polemiche. Il Giudice Sportivo ha deliberato che la gara tra Anzio e Città di Cerveteri, che si è chiusa con la vittoria degli ospiti per 2-0, dovrà essere ripetuta. Alla base di questa decisione l’espulsione per doppia ammonizione di Andrea Paloni, giocatore del Cerveteri, con l’arbitro della gara, il signor Forina di Roma 2, che ha ammesso essere una decisione sbagliata. Errore tecnico e gara da ripetere quindi. Una doppia beffa e una grandissima ingiustizia per il Città di Cerveteri che nonostante l’uomo in meno aveva vinto sul campo una partita difficile e si troverà ora costretto, a meno di altre decisioni clamorose, a rigiocare la gara di Anzio.