Calcio, arriva la seconda di ritorno in Eccellenza

Seconda giornata di ritorno per le formazioni locali impegnate in Eccellenza. La prima a scendere in campo, alle 11, sarà il Ladispoli che ospita all’Angelo Sale il Nettuno in una sfida fondamentale per la salvezza. La squadra di Castagnari è reduce da un brutto periodo e ha assoluto bisogno dei tre punti per lasciare il terzultimo posto. Alle 11.15 sarà la volta del Città di Cerveteri atteso da una trasferta molto insidiosa ad Aprilia. I verdeazzurri faranno visita al Centro Sportivo Primavera terzo in classifica in un match sicuramente difficile ma in cui provare a strappare almeno un punto per lasciare le zone basse della graduatoria. Nel pomeriggio, ore 15, toccherà al Civitavecchia giocare la prima gara casalinga del 2023. Al Tamagnini arriva la W3 Maccarese con i nerazzurri secondi a quota 37 e gli avversari che hanno 6 punti in meno. Match fondamentale per riprendere il cammino vincente per Ruggiero e compagni.