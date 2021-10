Calcio, ancora un anticipo al sabato per il Civitavecchia

Il Civitavecchia sfida la Polisportiva Favl Cimini dei tanti ex. Nerazzurri in campo domani, ore 14.30, al Tamagnini contro la squadra allenata da mister Scorsini e che ha in rosa anche Manuel Vittorini e Tabarini. Un match aperto ad ogni risultato quello tra l’undici di Castagnari, che ha 9 punti, e gli avversari che invece sono a quota 8. Capitolo formazione: non ci sono grandi dubbi in casa Civitavecchia anche se Pippi non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Le due formazioni hanno un precedente in questa stagione. Un mese fa infatti a Vignanello si è giocato il secondo turno di Coppa Italia con i nerazzurri che hanno vinto ai calci di rigore, con il portiere Scaccia protagonista.