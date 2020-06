Calcio, anche Roccisano dice si al Civitavecchia

Ultimo tassello, anzi una forte riconferma. Marco Roccisano ha sedato oggi dubbi e incertezze, diciamo altrui visto che l’intenzione era palese, con il Civitavecchia Calcio 1920 che è lieta di annunciare che, per la stagione 2020/2021, il giocatore sarà ancora qui a indossare la maglia nerazzurra. Sei mesi intensi quelli vissuti da Marco nella passata annata, prima l’attesa della ripresa da un lungo infortunio e poi, nel momento clou in cui stava mostrando tutto il suo talento, lo stop generale per la pandemia dovuta al Covid-19. Vicissitudini che non hanno affievolito l’amore di Marco per il Civitavecchia Calcio 1920, anzi.

“Sono felicissimo di aver avuto la possibilità di rinnovare il mio contratto con il Civitavecchia – dichiara Marco Roccisano – era la mia priorità vestire ancora il nerazzurro, seppur sia qui da pochissimo tempo ho sempre sentito e apprezzato il bene che tutti hanno mostrato nei miei confronti. Di questo devo ringraziare per primo il Presidente Patrizio Presutti e subito dopo, non per secondaria importanza, staff tecnico e compagni di squadra. Non c’era motivo che andassi via, qui l’ambiente è sano e si può fare calcio nei migliori dei modi”.