Calcio, anche Catracchia saluta il Civitavecchia

Dopo Leone anche Catracchia lascia la squadra nerazzurra per motivi di lavoro

Mauro Catracchia non è più un giocatore del Civitavecchia. L’attaccante ha deciso di salutare la squadra nerazzurra per motivi di lavoro, sulla scia di quanto successo ieri con Leone. Una perdita, quella di Catracchia, pesante ma che potrebbe anche non costringere il team guidato da Paolo Caputo ad intervenire sul mercato. Se infatti dovesse essere confermato che il campionato si disputerà a metà, con solo le gare d’andata, allora la rosa del Civitavecchia potrebbe rimanere così senza i sostituti di Leone e Catracchia.