Calcio, altro pari per il Civitavecchia. Cerveteri ko

Un pareggio e una sconfitta. Bilancio negativo per le due squadre locali scese in campo oggi nel turno infrasettimanale valido per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Secondo 1-1 consecutivo per il Civitavecchia che ha pareggiato sul campo del Certosa. Civitavecchiesi sotto al minuto 38 del primo tempo e di nuovo in parità a 10 dal termine grazie a Serpieri. Punto che serve a poco o nulla visto che Favl Cimini e W3 Maccarese hanno vinto e si portano entrambe a +7 dai nerazzurri a 4 giornate dal termine. Sconfitta prevedibile per il Città di Cerveteri, battuto per 3-1 a Pomezia dalla capolista. I verdeazzurri sono andati sotto nel primo tempo ma hanno pareggiato grazie a Morbidelli. Nella ripresa però il Pomezia ha segnato le due reti decisive facendo un ulteriore passo avanti per conquistare il matematico primo posto. Per quanto riguarda il Cerveteri, in piena zona playout, la salvezza diretta è distante 4 punti ma con l’Astrea che dovrà recuperare il match odierno saltato contro il Ladispoli a causa di alcune positività nel gruppo squadra ministeriale.