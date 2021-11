Calcio a 5, altro pareggio in rimonta per la Futsal Academy

In rimonta la Futsal Civitavecchia riagguanta un meritato pari contro il Laurentino al Lottatori di Aurelia. Va sotto poi in extremis ci pensa Lipparelli, una perla in rovesciata su assist di Leone, a riportare i suoi sul 2-2. La Futsal Civitavecchia muove di una casella la sua classifica, fino ad ora tre vittorie e tre pari, e si posiziona in terza posizione con 12 punti.

Gara difficile quella di sabato, di fronte c’era una delle candidate al salto di categoria. La Futsal va sotto nella prima frazione ad opera di Ardone, ma la compagine civitavecchiese non demorde e con De Amicis, appena entrato, riagguanta il pari. Si va a riposo sull’uno a uno. La ripresa è sulla falsa riga della prima, la Futsal gioca la sua gara ma deve inchinarsi ancora agli ospiti che a metà ripresa con Di Nardi vanno ancora avanti. Il Laurentino si chiude, le strade per il gol sono sempre meno, ma la Futsal costruisce e va vicino al pari in alcune occasioni. Sembra finita e a trenta secondi dalla fine Tangini opta per il portiere in movimento, mossa azzeccata visto che a sei secondi dal fischio finale sull’asse Leone-Lipparelli arriva il pari che fa esplodere il Lottatori.