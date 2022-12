Calcio, altra domenica di sorrisi per le locali

Due vittorie e un pareggio. E’ l’ottimo bilancio della quattordicesima giornata di Eccellenza per le squadre locali. Al Tamagnini la capolista Civitavecchia batte col minimo sforzo il Falaschelavinio per 2-1. Per i nerazzurri reti di Fatarella e Vittorini, la ventesima stagionale, mentre gli ospiti sono andati in rete all’ultimo secondo del match. Terzo successo di fila per il Città di Cerveteri che al Galli si è imposto sull’Indomita Pomezia per 2-1. Gabrielli e Piano regalano altri tre punti d’oro ai verdeazzurri contro una diretta concorrente alla salvezza. Pareggio esterno che sa di vittoria per il Ladispoli sul campo dell’Unipomezia. Uno 0-0 finale che permette di mantenere l’imbattibilità con Castagnari in panchina e di tornare con un punto da una delle trasferte più complicate della stagione. Il Civitavecchia rimane primo con 31 punti, il Città di Cerveteri sale ancora e aggancia il Campus Eur a quota 16, mentre il Ladispoli è quartultimo con 13 punti.