Calcio, allo Scoponi si sfidano Tolfa e Città di Cerveteri

Prima giornata di ritorno del campionato di Promozione per le squadre locali in campo domani. Il big match ci sarà alle 14.30 allo Scoponi quando il Tolfa riceverà la visita del Città di Cerveteri. Terza contro prima per uno scontro d’altissima classifica tra le due squadre che meglio stanno facendo in questo campionato insieme al Fiumicino. I collinari proveranno ad accorciare i punti che la separano dalla capolista mentre il Cerveteri vuole continuare a guardare tutti dall’alto in basso. Stesso orario per la difficile sfida esterna del Santa Marinella sul campo della Vigor Acquapendente. La squadra di Morelli contro le grandi ha spesso dato il meglio di sè e cerca un risultato positivo per continuare a rimanere al di sopra della zona playout. Al Gagliardini, ore 11, sono in palio punti pesanti per la salvezza. La Csl Soccer, penultima a quota 8, ospita il Montalto fermo a 17 e in piena zona playout. Per i civitavecchiesi ci sono poche alternative alla vittoria, altrimenti il cammino salvezza si complicherà ulteriormente.

