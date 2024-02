Calcio, all’Angelo Sale si sfidano Ladispoli e Civitavecchia

E’ arrivato il giorno dell’atteso derby di ritorno tra Ladispoli e Civitavecchia. Due squadre che non stanno vivendo il loro miglior momento e proveranno a superarsi per risalire una classifica deludente. Domani alle 11 all’Angelo Sale si sfidano rossoblù e nerazzurri. Da una parte ci sarà la squadra quartultima con 17 punti, dall’altra la settima forza del campionato a quota 40. Messa così sembrerebbe una sfida già scritta ma l’andata molto equilibrata ha fatto capire che in un derby tutto può succedere e che vincerà chi metterà in campo orgoglio e voglia. Per il Civitavecchia non ci saranno gli squalificati Petrini e Fatarella.