E’ partita ieri pomeriggio la stagione del Città di Cerveteri in vista della nuova stagione nel campionato di Eccellenza conquistato grazie alla vittoria nel torneo di Promozione. In questi mesi però c’è stata una vera e propria rivoluzione nell’ambiente verdeblu con l’arrivo del presidente Fabio Iurato che di fatto ha portato un reset totale della squadra a partire dal tecnico Stefano Di Chiara che ha sostituito il dimissionario Daniele Fracassa. Tutta nuova dunque anche la squadra che il 23 partirà per il ritiro ad Artena dove affronterà due amichevoli mentre altre due gare verranno disputate al ritorno, il 3 settembre alle 18,30 contro l’Ottavia ed il 10 settembre alle 19,30 con il Duepigrecoroma. Carico per questa avventura, la seconda dopo aver già guidato la squadra nel 1993-1994 in C2, il tecnico Stefano Di Chiara: “Non so che risultati potremo raggiungere perchè sarà un torneo difficile con tanti derby con compagini come il Ladispoli, Civitavecchia e Tarquinia ma sarà una squadra che darà sempre il massimo in campo. Abbiamo costruito una rosa scegliendo i ragazzi principalmente sulla loro educazione ed avere la testa sulla spalle. Sicuramente ci divertiremo”.