Calcio, al via la sinergia fra Civitavecchia e Futsal Academy

Riceviamo e pubblichiamo.

“Il Civitavecchia calcio 1920 e la Futsal Academy hanno raggiunto un importante accordo di collaborazione sportiva.

Dalla stagione corrente le due società impegneranno tutte le risorse umane ed economiche a disposizione concentrandole ciascuna nel proprio settore specifico.

“Le due società conserveranno le rispettive matricole – sottolinea il presidente Presutti – giocheranno con il nero/azzurro e sui completi appariranno entrambi i loghi ufficiali.

Per troppo tempo in questa città le società sportive sono rimaste arroccate a difesa del proprio orticello; noi, come già avvenuto tra Cpc e Civitavecchia 1920 per il calcio a 11, con questa nuova azione, vogliamo cercare di essere di stimolo per la cooperazione tra società anche per altre discipline sportive locali”.

“In sostanza loro da oggi si occuperanno solo di calcio mentre noi del calcio a 5 – ribadisce il presidente della Futsal Academy Elso De Fazi – ed abbiamo in programma, nel prossimo futuro, anche il cambio di denominazione sociale.

Il progetto è ambizioso e non si limiterà a raccogliere solo risultati a breve termine.”

“Abbiamo già fatto i passi che dovevamo fare in federazione senza porci obiettivi di partecipazione a categorie superiori – continua il patron nero-azzurro Presutti – noi siamo al top nel calcio, Elso e Andrea lo sono nel Futsal maschile locale, non poteva esserci abbinamento migliore. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare in alto il nome della città.”

“Puntiamo, con ambizione e con l’aiuto del Civitavecchia Calcio 1920, a far rifiorire il settore giovanile – interviene Andrea Scorpioni – l’obiettivo è la creazione di un fiorente bacino che dovrà fungere da serbatoio sia al calcio che al calcio a 5.””