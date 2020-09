Calcio, al via la Coppa Italia di Eccellenza

Comincia la nuova stagione di Civitavecchia, Ladispoli, Corneto Tarquinia e Città di Cerveteri. Si gioca domani il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza in gara secca, con la vincente di ogni partita che accederà al turno successivo. L’unica a giocare di pomeriggio sarà il Civitavecchia che alle 15.30 ospita al Tamagnini la Favl Cimini, in una sfida tra due delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria. Tra le fila nerazzurre assenti gli squalificati Leone e La Rosa. Alle 11 molto interessante il match dell’Angelo Sale tra Ladispoli e Città di Cerveteri. Due squadre molto rinnovate rispetto alla passata stagione e quindi ci sarà molta curiosità per vederle all’opera alla prima partita ufficiale della stagione. E sempre alle ore 11 la Corneto Tarquinia farà invece visita all’Aranova. Anche in questo caso ci si aspetta una sfida equilibrata, con i tarquiniesi che vogliono iniziare bene per confermare i pronostici che li vedono tra i protagonisti del prossimo campionato di Eccellenza. Tutte le gare saranno a porte chiuse.