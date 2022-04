Calcio, al via il memorial Tersigni

Il torneo di calcio giovanile è riservato alla categoria Under 15 e nasce dalla volontà della famiglia di ricordare Umberto. Le gare verranno disputate da domani a sabato al Tamagnini e al Gagliardini

Presentato stamani all’aula Pucci, sede della maggiore assise del comune di Civitavecchia, il II Memorial Tersigni. Il delegato allo sport del comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli, gli organizzatori del torneo nella persona di Raffaele Menichino di Sport in Oro, del presidente del Civitavecchia Calcio 1920 Patrizio Presutti, di Umberto Bramucci a rappresentare il Dlf, alla presenza della figlia di Tersigni per la famiglia, hanno presentato alla città la kermesse calcistica riservata agli Umder15.

Presenti inoltre l’ex allenatore dell’epoca Ceripa, il mister Civitavecchiese Roberto Melchiorri, i rappresentanti delle squadre che si contenderanno il trofeo, oltre che gli ex calciatori della Lazio Bruno Giordano e Massimo Piscedda, a riprova della bontà e consistenza del torneo stesso, non solo a memoria del compianto presidente nerazzurro ma, anche, come vetrina calcistica del calcio che verrà.

Il torneo di calcio giovanile è riservato alla categoria Under 15 e nasce dalla volontà della famiglia di ricordare Umberto con un evento che tocchi uno dei temi a lui più vicini, il calcio. La sede sarà Civitavecchia, la città a lui cara proprio perché legata dalla passione calcistica che lo ho portato a diventare Presidente della A.S.D. Civitavecchia Calcio dal 2005 al 2010, con le gare che verranno giocate tra il Vittorio Tamagnini (sede del Civitavecchia Calcio 1920) e il Flavio Gagliardini dove il Dlf ha impiantato la casa del calcio giovanile Civitavecchiese.

Le squadre partecipanti al torneo daranno il CIVITAVECCHIA, la NUOVA TOR TRE TESTE, l’ OSTIAMARE, la CHC, il CERVETERI, la VITERBESE, LADISPOLI e i GIARDINETTI, che suddivise in due gironi da 4 squadre si contenderanno dal 12 al 16 aprile l’ambito trofeo.