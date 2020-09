Calcio, al via il campionato di Promozione

Dopo mesi di stop forzato per il Coronavirus finalmente si torna a giocare domani nel campionato di Promozione, ad una settimana dalle gare di Coppa Italia. Sfide casalinghe attendono la Csl Soccer e il Santa Marinella mentre, tra le formazioni locali, l’unica a giocare a domicilio sarà il Tolfa.

CSL SOCCER: Il debutto dei leoni li vedrà giocare alle ore 11 al Tamagnini contro il Canale Monterano. I valori non sono ancora chiarissimi ma ci si attende una gara difficile per i civitavecchiesi che contro avranno una delle squadre che i pronostici danno per favorite al salto di categoria. Non ci sono problemi di formazione per la squadra del tecnico Pallassini che quindi potrà scegliere l’11 ideale.

SANTA MARINELLA: Esordio casalingo anche per i santamarinellesi che alle 15, sempre al Tamagnini, ricevono il Montefiascone. In questo caso ci si attende una gara equilibrata con i padroni di casa che però, almeno sulla carta, sembrano favoriti e che proveranno ad incamerare subito i primi 3 punti stagionali.

TOLFA: Trasferta insidiosa per i collinari di scena alle ore 11 a Bomarzo. La squadra del tecnico Pacenza è una di quelle che dovrebbe fare un campionato d’alta classifica, come nella passata stagione, mentre gli avversari di domani partono per cercare una difficile salvezza. Tolfa che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia cercherà di rifarsi e partire forte in campionato.