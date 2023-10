Calcio, al via il campionato di Prima Categoria

Tutto pronto per l’inizio in programma domani della nuova stagione del campionato di Prima Categoria dove nel girone C saranno sei le compagini del territorio a partecipare per puntare al sogno chiamato Promozione.

Ad iniziare sul proprio terreno di gioco saranno il Nuovo Borgo San Martino e l’Etrurians che alle 15 ospiteranno rispettivamente l’Anguillara Calcio e l’Isola Farnese La Storta.

Gare in trasferta alle 15 per la neopromossa Atletico Santa Marinella Calcio, impegnata sul campo dell’Atletico Monterano, e Allumiere di mister Sperduti che alle 11 cercherà i primi punti contro il Vigor Rignano Flaminio.

Impegno esterno infine anche per il Dopolavoro Football Club che sempre alle 15 esordirà nella sua seconda stagione in Prima Categoria contro lo Shot Cassia FC.