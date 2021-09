Calcio, al via il campionato di Eccellenza

In campo domani alle 11 Civitavecchia e Ladispoli. Nel pomeriggio, ore 15, debutto per il Città di Cerveteri

Si gioca domani la prima giornata del campionato di Eccellenza che vedrà in campo Civitavecchia, Ladispoli e Città di Cerveteri. Obiettivo per le tre squadre locali sarà quello di iniziare al meglio, viste anche le sfide non proibitive che le attendono.

CIVITAVECCHIA: Alle ore 11 ci sarà il debutto in campionato del nuovo Civitavecchia targato Massimo Castagnari. Dopo aver brillantemente superato i primi due ostacoli, nei preliminari di Coppa Italia, i nerazzurri faranno visita al l’Atletico Vescovio. Per la prima di campionato Mister Castagnari recupera Pippi, per lui in corso d’opera si valuterà il minutaggio d’impiego, così come Ruggiero, che smaltito lo stop inflitto dal giudice sportivo in Coppa sarà della gara. Gara ostica contro un avversario di prestigio, che arriva nel pieno di un percorso ancora agli inizi. Se fino ad ora tutto è sembrato scivolare via con facilità, da domani, coi tre punti in palio, bisognerà giocare con altro piglio.

LADISPOLI: Sarà casalingo invece il debutto per il Ladispoli di mister Franceschini. Alle ore 11 all’Angelo Sale i rossoblù riceveranno la visita del Campus Eur. Una gara in cui i padroni di casa dovranno cercare di conquistare i 3 punti per iniziare al meglio il nuovo campionato dopo il brutto ko di due settimane fa in Coppa Italia contro il Civitavecchia.

CITTA’ DI CERVETERI: Giocherà di pomeriggio invece il Città di Cerveteri atteso alle 15,30 dal Parioli, con la gara che si giocherà alla Cavaccia di Allumiere. Gara di difficile interpretazione con i valori ancora tutti da scoprire ma i verdeazzurri di mister Graniero sono ambiziosi, visto anche l’ottimo mercato e i tanti acquisti effettuati in estate, e vogliono subito partire bene dopo aver salutato anzitempo la Coppa Italia con la sconfitta a Vignanello contro la Favl Cimini.