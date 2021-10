Calcio, al via i campionati di Prima e Seconda Categoria

Nove le squadre del territorio in campo con Allumiere, Tarquinia e Cerveteri Calcio impegnate in Prima Categoria. In Seconda attesa per il debutto del DLF e per il derby fra Etrurians e Real Tolfa. In campo oggi pomeriggio San Pio e Kaysra. Turno di stop per il DM 84 Cerveteri

Dopo due anni di attesa sono pronti a partire in questo weekend i campionati di Prima e di Seconda Categoria. Uno stop per queste squadre che è durato a lungo e che vede molte squadre del territorio, ben nove, ai nastri di partenza. A scendere per prime in campo oggi saranno due compagini di Seconda Categoria entrambe impegnate in trasferta: alle 15 il Kaysra ospite del Calcio Sutri ed alle 16 il San Pio X impegnato in casa del Montalto. Domani sarà la volta del debutto delle due squadre partecipanti al torneo di Prima Categoria: nel girone A l’Allumiere di mister Pacenza alle 15,30 sarà di scena in casa del Vicus Ronciglione ed il Tarquinia ospiterà il Bagnaia mentre nel girone D alle 14,30 al “Galli” il Cerveteri Calcio avrà di fronte il Wospac Italy. Domani sarà anche il giorno del debutto del D.L.F Civitavecchia guidato da Andrea Rocchetti che cercherà i primi tre punti in casa ai danni del Tre Croci. Attesa anche per il derby alle 17 sempre a Cerveteri fra gli Etrurians e la neopromossa Real Tolfa 2004. Turno di stop per via del numero dispari di squadre infine per il DM84 Cerveteri