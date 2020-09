Calcio, al Tamagnini va in scena il derby amichevole tra Civitavecchia e Csl Soccer

Un’amichevole che però ha il sapore speciale del ritorno al calcio giocato per i tanti tifosi civitavecchiesi. Domani alle ore 18 al Tamagnini Civitavecchia e Csl Soccer si sfideranno in quello che sarà il primo test precampionato per i nerazzurri, e il primo dopo mesi di lockdown e di stop alle partite, e il secondo per i rossoblù. Match speciale anche per i tifosi che potranno finalmente prendere posto sulle tribune dello stadio di Campo dell’oro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19. Gara per la Vecchia arriva dopo tanto tempo dall’ultima partita tra le mura amiche. Era il lontano 23 febbraio la data in cui gli uomini di Caputo avevano affrontato un avversario al Tamagnini: a suo tempo fu la Boreale l’avversario. Una partita dai due volti che aveva visto poi impattare i neroazzurri sull’uno a uno. Avvio bagnato dal sigillo del solito Ruggiero, poi, dopo le tante occasioni sbagliate per un soffio, i neroazzurri erano stati riagganciati ad inizio ripresa grazie ad un rigore trasformato degli ospiti. C’è sicuramente tanta voglia di rivedere all’opera il Civitavecchia Calcio, in una rosa per gran lunga confermata la curiosità ora ricade, per ogni logica di cose, sui nuovi arrivi. La speranza è che, rispettando il decalogo della Figc e con le dovute precauzioni per il Covid19, ci sia anche una degna cornice di pubblico a salutare l’inizio di questa stagione.