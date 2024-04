Calcio, al Tamagnini l’atteso derby tra Civitavecchia e Viterbo

Sarà il Tamagnini il teatro dell’atteso derby tra Civitavecchia e Fc Viterbo, in programma domani alle ore 15. Si gioca la quartultima giornata di Eccellenza e per le due squadre in palio c’è “solo” il quinto posto ma per questioni storiche ma anche visti i precedenti delle due compagini sarà sicuramente una sfida molto sentita e che metterà in palio qualcosa di più dei tre punti. Due i grandi ex: da una parte l’attaccante Manuel Vittorini, dall’altra il tecnico Massimo Castagnari. Non sarà sicuramente un derby come quelli vissuti negli anni passati, ad esempio come quello emozionante e indimenticabile giocato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia due anni fa con vittoria e passaggio del turno dei nerazzurri, ma il fascino sarà invariato e le due formazioni proveranno a superarsi e dare una gioia ai propri tifosi. Alle ore 11 sarà invece in campo il Ladispoli che ospiterà all’Angelo Sale l’Astrea. Il successo esterno di domenica scorsa contro la Luiss non basta e per cercare la salvezza serviranno altri tre punti ai rossoblù contro i romani che al momento hanno 13 punti in più in classifica.