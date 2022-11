Calcio, al Tamagnini l’atteso derby tra Civitavecchia e Ladispoli

Si giocherà domani nel pomeriggio al Tamagnini la gara più attesa della dodicesima giornata di Eccellenza. Alle 14.30 il Civitavecchia riceve il Ladispoli. Una partita che ha tanti motivi di interesse: in primis il ritorno di Castagnari da avversario, lui che pochi giorni fa è diventato il nuovo tecnico rossoblù. Interessante anche la sfida tra i fratelli Vittorini con Manuel da una parte e Miguel e Cristian dall’altra. E infine ovviamente la classifica che vede i nerazzurri di Bifini primi con 24 punti, uno in più dell’Anzio, e i ladispolani invece terzultimi con soli 8 punti. In mattinata alle ore 11 invece in campo il Città di Cerveteri che al Galli riceve l’Antica Aurelio. I verdeazzurri sono in smobilitazione e sicuramente cambieranno molto con il mercato di dicembre ma domani proveranno a conquistare punti contro una delle formazioni che meglio stanno facendo in questa stagione.