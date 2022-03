Calcio, al Tamagnini il derby tra Civitavecchia e Cerveteri

Anticipo di lusso domani al Tamagnini, di fronte al Civitavecchia Calcio 1920 a partire dalle ore 15, per la 22a giornata del campionato di Eccellenza Laziale, ci sarà il Città di Cerveteri. Diametralmente opposta la gara rispetto all’andata, a sfidare la Vecchia ora ci sarà una squadra in salute e non alle prese con il primo punto da conquistare in classifica. L’arrivo di Ferretti sulla panchina del Cerveteri ha dato sicuramente spessore, vitalità, ad una rosa competitiva di suo, che ha trovato finalmente il giusto equilibrio. Discorso differente per i neroazzurri che hanno sempre stazionario nei piani alti e da un po’, gara dopo gara centellinando le energie visti gli impegni sempre più ravvicinati, stanno costruendo qualcosa di fantastico. Vinta la coppa Italia regionale si apprestano a vivere il ritorno degli ottavi in terra sarda, ma l’idea di dire ancora la propria in campionato c’è e rimane inalterata. Sul fronte indisponibili in casa Civitavecchia rimane sempre al palo Panico, ha ripreso a correre ma per uscire dall’infortunio alla spalla subito contro la Tivoli, ce ne vorrà ancora un pò mentre il Cerveteri dovrà fare a meno dello squalificato Mariani.