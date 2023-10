Calcio, al Tamagnini è l’ora di Civitavecchia-Ladispoli

E’ ormai quasi scoccata l’ora dell’atteso derby tra Civitavecchia e Ladispoli. Le due compagini locali si sfideranno domani alle 15.30 al Tamagnini, nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Le due squadre non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e il match di domani può essere davvero importante per risalire la classifica. I nerazzurri di Scudieri sono fermi a quota 9, i rossoblù di Puccica invece occupano la penultima posizione con 4 punti ma sono reduci dal largo successo di Coppa Italia contro il Campus Eur. Gara aperta e probabilmente equilibrata anche se per rosa e per il fattore campo partiranno con i favori del pronostico i civitavecchiesi.