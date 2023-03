Calcio, al Sale va in scena il derby del Tirreno

Si gioca domani, alle ore 16, il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. La sfida più affascinante sarà quella dell’Angelo Sale dove il Ladispoli ospiterà il Civitavecchia. Una gara fondamentale per entrambe le compagini che vogliono i 3 punti per motivi diversi: l’undici guidato da Castagnari, ex di giornata, vuole uscire fuori dalla zona playout mentre quello di Caputo deve continuare a vincere per avere chance di primo posto. Trasferta difficile per il Città di Cerveteri che farà visita all’Antica Aurelio. Dopo il successo contro il Falaschelavinio la compagine di Superchi proverà a trovare punti contro una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo.