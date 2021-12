Calcio, al Sale l’atteso derby tra Ladispoli e Civitavecchia

E’ tempo di derby nel campionato di Eccellenza. Domani alle 11 al Sale si affrontano Ladispoli e Civitavecchia in uno scontro fondamentale per l’alta classifica. Da una parte i rossoblù fermi a 22 punti dall’altra i nerazzurri che di punti ne hanno 26. Sarà una partita molto equilibrata senza favorite perchè la squadra di Castagnari è in grande forma e viene da 5 vittorie consecutive ma il Ladispoli in casa in questa stagione non ha mai perso.Civitavecchia che intanto ha acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive del portiere classe 2000 Edoardo D’Angelo. Il giocatore andrà a completare nello scacchiere tattico, dopo il grave infortunio di Francabandiera nelle prime giornate, il ruolo del portiere. Edoardo proviene dal Sora con cui ha militato nei primi mesi di questa stagione, ha giocato con il Casal Barriera nel mini torneo della scorsa stagione e precedentemente era in forza al Tivoli. Importante anche il match che vedrà il Città di Cerveteri far visita all’Aranova alle ore 11. Otto sono i punti che dividono le due compagini con i padroni di casa vogliosi di tornare in alto e gli ospiti allenati da Ferretti che invece cercano punti per lasciare il terzultimo posto della classifica.