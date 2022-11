Calcio, al Sale il derby Ladispoli-Cerveteri. Il Civitavecchia sfida la Vis Sezze

Si giocherà all’Angelo Sale la sfida più attesa della nona giornata del campionato di Eccellenza. Alle 11 Ladispoli e Città di Cerveteri si affronteranno per stabilire quale delle due squadre avrà la meglio e potrà pensare positivo dopo un periodo per nulla brillante. La classifica vede i rossoblù di Micheli fermi a quota 7 e i verdeazzurri di Ferretti penultimi con 5 punti ma con una gara da recuperare, quella di Anzio. Chiaro quindi che per le due squadre vincere sarebbe fondamentale per allontanarsi dalle zone basse di classifica e acquisire morale. Sempre alle ore 11 incontro importantissimo anche quello del Civitavecchia che farà visita alla Vis Sezze. I nerazzurri hanno ritrovato la vetta, in coabitazione con l’Antica Aurelio, e un successo, che sarebbe il quinto consecutivo, permetterebbe di continuare a stazionare al primo posto. Per la squadra di Bifini ancora in dubbio Ruggiero.