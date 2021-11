Calcio, al Sale derby tra Ladispoli e Cerveteri. Il Civitavecchia riceve il Fiumicino

Decima giornata di Eccellenza in programma domani. Alle 11 l'atteso incontro tra le due formazioni locali mentre alle 14.30 in campo al Tamagnini i nerazzurri

Andrà in scena all’Angelo Sale, domani ore 11, lo scontro più atteso della decima giornata di Eccellenza. Il Ladispoli, terzo a quota 18, riceve la visita del Città di Cerveteri terzultimo con 7 punti. letta così sembrerebbe una gara dall’esito scontato ma in realtà al match arrivano meglio gli ospiti reduci da 3 risultati utili consecutivi. I rossoblù invece nell’ultimo turno hanno perso lo scontro d’alta classifica contro la Favl Cimini e vogliono rifarsi. Cerca la giusta continuità per puntare in alto invece il Civitavecchia che sempre domani ma alle 14.30 ospita al Tamagnini il Fiumicino. Gara da vincere a tutti i costi per i nerazzurri privi degli infortunati Scardola e Proietti e dello squalificato Di Ventura.