Calcio, al Galli il derby tra Cerveteri e Ladispoli. Sfida interna per il Civitavecchia

Sarà il Galli, purtroppo ancora a porte chiuse, ad ospitare l’atteso derby di ritorno tra Città di Cerveteri e Ladispoli. Una gara fondamentale per la salvezza in programma alle ore 11 e che vedrà le due squadre cercare di superarsi per conquistare punti vitali per la permanenza in Eccellenza. Importantissimo anche il match pomeridiano che alle 15 vedrà il Civitavecchia ricevere al Tamagnini la Vis Sezze. Per i nerazzurri pochi calcoli, serve la vittoria per rimanere al secondo posto e vedere ancora da vicino la vetta della classifica.