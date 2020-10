Calcio, al Galli il derby tra Cerveteri e Corneto

Alle 11 si sfidano le formazioni di Mariani e Centioni con tanti ex in campo mentre il Ladispoli fa visita all'Aranova. Ancora fermo il Civitavecchia

E’ in programma domani la quarta giornata di Eccellenza. Al Galli va in scena la sfida più affascinante, il derby tra Città di Cerveteri e la Corneto Tarquinia dei tanti ex. Alle ore 11 i padroni di casa cercheranno di interrompere la striscia positiva degli ospiti che nell’ultimo turno non hanno giocato contro il Civitavecchia. Molto interessante ed equilibrata l’altra sfida di giornata che vedrà alle 11 il Ladispoli di scena ad Aranova. Da una parte Giurato e Italiano, dall’altra Teti e Tabarini per un match che promette spettacolo. La squadra di Scorsini vuole dare continuità alla splendida vittoria contro il Pomezia di domenica scorsa mentre i padroni di casa cercheranno di riscattare il ko inatteso contro l’Atletico Vescovio. Altro turno di stop per il Civitavecchia che tra qualche giorno, il 22, finirà la quarantena e potrà tornare ad allenarsi. I nerazzurri avrebbero dovuto giocare domani al Tamagnini contro il W3 Roma Team, match rinviato a data da destinarsi.