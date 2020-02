Calcio, al Gagliardini il derby Csl Soccer-Santa Marinella

Sarà il Gagliardini di Civitavecchia ad ospitare domani, ore 11, uno dei tanti derby comprensoriali stagionali. La Csl Soccer riceve il Santa Marinella. Due squadre a caccia di punti salvezza con gli ospiti, che proprio da pochi giorni hanno scelto Claudio Franci come sostituto del dimissionario Morelli, avanti in classifica di 6 punti. Occasione da non fallire per i civitavecchiesi se vogliono accorciare e ritornare in zona playout mentre per il Santa Marinella potrebbe anche andar bene un pari. Sempre alle ore 11 sfida ricca di insidie per il Città di Cerveteri che dopo lo stop casalingo imprevisto di domenica scorsa vuole rilanciarsi sul campo della Luiss di Ledesma. Non sarà assolutamente semplice, i romani sono ancora imbattuti in casa, ma l’undici di Fracassa se vuole rimanere primo deve trovare i 3 punti. L’unica in campo nel pomeriggio, ore 15, sarà il Tolfa che riceve allo Scoponi la visita della Vigor Acquapendente. Anche in questo caso si può parlare di sfida diretta per i playoff con i collinari che accusano un punto di ritardo dai viterbesi e vogliono il sorpasso in classifica.

