Calcio, al Cerveteri arriva Palermo

Colpo in entrata per il Città di Cerveteri. A rinforzare la rosa della squadra allenata da Tonino Graniero è arrivato il centrocampista Emanuele Palermo. Il regista classe 1985 ex Viterbese, CreCas, Fiumicino e Civitavecchia lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza con la maglia dell’UniPomezia. Mercato in entrata per la squadra verdeblù che non si ferma qui visto che la dirigenza della compagine etrusca vuole aggiungere elementi under ed una attaccante esperto da affiancare ai neo arrivati Abis e Teti.