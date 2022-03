Calcio, a Vignanello il Civitavecchia ritrova la Favl Cimini

Sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza con alcuni scontri importanti per i rispettivi obiettivi delle squadre locali in campo tutte domani alle ore 11. Il clou ci sarà a Vignanello quando la Favl Cimini di Scorsini, seconda con 45 punti, ospiterà il Civitavecchia di Castagnari quarto a quota 40. Obbligo di vittoria per entrambe, i viterbesi per non rischiare di allontanarsi ancora dal Pomezia e tagliare fuori una rivale dalla lotta, i civitavecchiesi invece per rientrare in gioco per le primissime posizioni. Assente in casa Civitavecchia l’infortunato Panico. Trasferta anche per il Ladispoli di scena ad Aranova. I rossoblù hanno 5 punti di vantaggio e sarà importante non perdere per non rischiare di scivolare in posizioni pericolose. Degna di nota anche la sfida salvezza del Galli tra Città di Cerveteri e Fiumicino. Le due compagini sono divise da un solo punto con i padroni di casa che faranno di tutto per vincere e scavalcare gli aeroportuali per portarsi al sestultimo posto.