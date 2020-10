Calcio, a rischio il derby Santa Marinella-Tolfa

Stiamo prendendo in considerazione - spiega il Tolfa calcio in una nota - di non far disputare ai nostri atleti la partita di domenica contro il Santa Marinella

Con ogni probabilità domenica non si disputerà il derby tra Santa Marinella e Tolfa in programma al Tamagnini. La società collinare sta infatti valutando di chiedere il rinvio per la situazione del Canale Monterano che ha 3 casi positivi al Covid-19 accertati e che domenica scorsa ha giocato proprio contro il Santa Marinella.

Ecco il comunicato del Tolfa:

“L’ Asd TOLFA calcio, è vicina al Canale Monterano, per la situazione che si è venuta a creare tra i propri tesserati, augurando che tutto si risolva nel più breve tempo possibile. In virtù di questo, e visto che la scorsa domenica si è disputata la gara Canale-Santa Marinella, comunichiamo che stiamo prendendo in considerazione di non far disputare ai nostri atleti la partita di domenica prossima proprio a Santa Marinella, per tutelare loro e le loro famiglie. È un momento particolare per tutti e prima del nostro amato sport, che sicuramente è una grande passione, dobbiamo pensare anche a cose più importanti”.