Calcio, a fine agosto la Festa dei Calendari

Sarà il 31 agosto con la canonica Festa dei Calendari, seppur virtuale vista la diretta Facebook, la giornata in cui saranno composti i gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione. Nella stessa giornata sempre in diretta streaming, sulla pagina Fb LND Lazio, saranno resi noti anche gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia. Le tante squadre locali che parteciperanno ai due campionati laziali dovranno attendere ancora qualche giorno per avere chiara la composizione dei loro gironi e l’avversario da affrontare in Coppa Italia.