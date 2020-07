Calcio, a Civitavecchia arriva la tecnica individuale

Una tecnica di allenamento calcistico individuale innovativa arriva a Civitavecchia. Merito dell’allenatore Paolo Caputo e del preparatore Diego Michesi, oltre che del presidente del Civitavecchia Patrizio Presutti, e con il contributo della 1vs1 Soccer Academy di Maurizio Silvestri, che la stanno sperimentando al Tamagnini di Campo dell’Oro. Si chiama MiCap Tecnica Individuale 1vs1 e si tratta di tecniche di allenamento ben studiate, un modo praticamente per portare il calcio di una volta, quello di strada, sul campo. L’allenamento non ha limiti di età ed è rivolto a tutti coloro, giovani o meno, che vogliono affinare la loro tecnica con esercitazioni specifiche.

“Sono allenamenti – spiega Samuele Cerroni, attaccante del Civitavecchia, che sta sperimentando la tecnica individuale – che ti formano e ti aiutano ad affinare la tecnica. Secondo me sono fondamentali soprattutto per le scuole calcio e quindi per i ragazzi giovani che vogliono crescere. Ma migliora e permette di sviluppare tecnica e coordinazione anche per noi che giochiamo a calcio da un pò. Sarebbe bello poter avere queste lezioni anche durante i nostri allenamenti nel corso della stagione”.