Calcio, a Cerveteri è tempo di derby

Si giocherà domani al Galli di Cerveteri il match clou della terza giornata di ritorno di Eccellenza. A sfidarsi alle ore 11 saranno i padroni di casa del Città di Cerveteri e il Civitavecchia. Due squadre che non stanno attraversando un buon momento e quindi faranno di tutto per superarsi e conquistare tre punti preziosi per i rispettivi obiettivi. All’andata la spuntarono i verdeazzurri che espugnarono il Tamagnini con il risultato di 3-1. Di fondamentale importanza anche la gara che vedrà, sempre alle 11, il Ladispoli far visita al Falaschelavinio. Rossoblù terzultimi con 15 punti che se la vedranno con la squadra penultima che accusa un ritardo di 3 punti. Vincere per l’undici guidato da Castagnari vorrebbe dire fare un bel balzo in avanti in classifica.