Calcio, a Cerveteri è l’ora del derby. Il Ladispoli vuole crederci ancora

Tre gare dal valore diverso per le squadre locali, tutte in campo domani alle ore 11. La partita più importante per la classifica è quella del Ladispoli che farà visita all’Ottavia. Un match sulla carta non troppo impegnativo per i rossoblù che per credere ancora ai playoff non hanno alternative alla vittoria. Ladispoli che finalmente, dopo settimane con tante assenze, domani sarà al completo. Decisamente diverso il valore dell’atteso derby tra Città di Cerveteri e Civitavecchia, in programma al Galli. Le due squadre sono troppo lontane dalla prima posizione ma il match vedrà in campo due squadre che vogliono superarsi e dimostrare di onorare fino alla fine il campionato. Tanti gli ex in campo in casa verdeazzurra tra cui Laurato, Di Mario, Filangeri, Chirieletti e Treccarichi mentre in casa Civitavecchia l’ex è il ds D’Aponte che ha vinto recentemente un campionato di Promozione con il Cerveteri. I nerazzurri si presenteranno con la rosa ridotta all’osso viste le assenze di Funari, per squalifica, Tollardo, Mancini e Mastropietro, oltre ai lungodegenti Cerroni, Converso e Gaudenzi e con i dubbi relativi a Pastorelli e Gravina. Chiude la giornata la gara tra Fiumicino e Aranova, anche questa dal valore relativo per la classifica ma importante per chiudere bene la stagione per entrambe le formazioni.