Calcio, a Carnevale il Civitavecchia vale. Vince anche il Ladispoli

Due vittorie e una sconfitta. E’ questo il buon bilancio per le squadre locali arrivato al termine della sesta di ritorno di Eccellenza. Sorride il Civitavecchia che torna al successo battendo al Tamagnini il Fiano Romano per 1-0. Ai nerazzurri, che colpiscono anche due legni, basta la rete su calcio di rigore di Vittorini. Turno positivo anche per il Ladispoli che all’Angelo Sale si impone per 3-1 sul fanalino di coda Indomita Pomezia. Per i rossoblù gol di Teti, Crocchianti e Pietrobattista. Sconfitta netta invece per il Città di Cerveteri travolto per 4-1 sul campo della Vis Sezze. Inutile ai fini del risultato la rete di Romano. Il Civitavecchia rimane terzo in classifica a pari punti con la Boreale, il Ladispoli sale ancora ed è adesso quintultimo a quota 24 mentre il Città di Cerveteri resta terzultimo con 21 punti.