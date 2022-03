Calcio a 5, vittoria fondamentale in chiave playoff per la Futsal Civitavecchia

Trappolini, due volte, Tiberi, Nistor e Cerrotta trascinano la Futsal verso i playoff. Finisce 5-3 il match tra la Futsal Civitavecchia e il Torrino, con i civitavecchiesi che dominano l’intera gara cedendo qualcosa solo nel finale. Era quasi da dentro e fuori in chiave playoff vista la posizione in classifica degli avversari e ad avere la meglio sono gli uomini di mister Tangini. Ora il vantaggio sulla quarta ė di quattro punti, non dimenticando che in tutto ciò la Futsal è saldamente al secondo posto. Gara spettacolare e per larga parte dominata dalla Futsal. Mister Tangini la studia alla perfezione, blocca le fonti di gioco lasciando agli avversari una mole di gioco infruttuosa. Al contrario della Futsal che col gioco, la determinazione su ogni palla e quel pizzico di vendetta sportiva risalente alla bruciante sconfitta dell’andata, fini nove a tre per gli avversari, costruisce e va avanti di due gol nella,prima frazione. Prima Trappolini con un tiro da fuori, poi Tiberi dopo un dai e vai con Moretti portano la Futsal avanti di due. Su una delle poche palle lasciate dalla retroguardia civitavecchiese il Torrino dimezza, mandando di fatto le due squadre a riposo sul due a uno. La Futsal al ritorno in campo non cede di un centimetro, continua col suo gioco e triplica con Trappolini, un destro chirurgico il suo, per poi segnare subito dopo con Nistor direttamente su punizione. La Futsal segnerà ancora con Cerrotta rendendo le loro due marcature ininfluenti. Tra i pali esordio sopra le righe di Simonante, dopo sette mesi di soli allenamenti si fa trovare pronto in una gara così importante per la Futsal. A sei giornate dal termine la Futsal da un segnale forte a tutte le inseguitrici, ora bisognerà mantenere solo lo stesso spirito.

20a Giornata Serie C1 girone B

Futsal Civitavecchia 5 vs Torrino C5 3

Marcatori: Trappolini (2), Tiberi, Nistor e Cerrotta

FUTSAL CIVITAVECCHIA Simonante Gloria Lavalle Notarnicola De Amicis Cerrotta Trappolini Leone Nistor Lipparelli Moretti Tiberi Allenatore S. Tangini

TORRINO C5 Riccioni Riccitelli Russo D’Orrico Fortini Lazzeri Schiavi Baldanza Soldano Odorisio Prero Grugnì