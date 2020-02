Calcio a 5, urlo Civitavecchia al Tamagnini. Vince anche la Futsal Academy

E’ stato un fine settimana positivo per le formazioni locali quello appena trascorso in serie C2. Al Tamagnini l’impresa di giornata l’ha compiuta il Civitavecchia che ha costretto il Valcanneto capolista al primo stop stagionale grazie al 4-2 finale. Frusciante, Poggi, Nistor e Leone confezionano il capolavoro per la squadra di Tangini che va due volte sotto ma alla fine rimonta e ottiene 3 punti d’oro in chiave playoff. Ritmo alto imposto anche dalla Futsal Academy che si aggiudica il derby del Lottatori contro il Td Santa Marinella per 2-0. Partita non semplice quella di Aurelia decisa da Maggi e Guzzone. E pareggio che può essere archiviato positivamente, anche se qualche rimpianto rimane, per il Santa Severa Futsal. La squadra di Umberto Di Maio impatta per 2-2 al Pala De Angelis contro la Virtus Monterosi in una sfida importante per la salvezza. Per i padroni di casa reti di Morra e Zeppa. In classifica Futsal Academy e Civitavecchia rimangono appaiate al terzo posto con 38 punti, ma con i nerazzurri che devono recuperare una partita, il Santa Severa è sempre quintultimo in piena zona playout con 17 punti, e una gara in meno, e il Td Santa Marinella è penultimo con 10 punti. Anche la squadra di Di Gabriele ha un match da recuperare.