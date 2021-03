Calcio a 5, under 19: Atletico Tirrena nel girone B

Scatterà all’inizio del prossimo mese, il 6 aprile per l’esattezza, l’attesa nuova edizione del campionato nazionale femminile Under 19, a cui parteciperà anche l’Atletico Tirrena. Ai nastri di partenza quindici squadre, suddivise in due gironi. Le gare di campionato sono in programma il lunedì sera. Il torneo si articolerà in due fasi, la regular season (che si concluderà il 17 maggio) e la Final Eight, in programma da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno. La società del presidente Ermanno Muneroni è stata inserita nel girone B e si troverà ad affrontare Città di Falconara, Futsal Perugia, Florida, Nordovest, Lazio e FB5 Team Rome.

Questo il calendario:

Prima giornata: 6 aprile

Seconda giornata: 12 aprile

Terza giornata: 19 aprile

Quarta giornata: 26 aprile

Quinta giornata: 3 maggio

Sesta giornata: 10 maggio

Settima giornata: 17 maggio

Final Eight: 30 maggio-2 giugno