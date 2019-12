Calcio a 5, ultima del 2019 per le locali in C2

Penultima giornata d’andata del campionato di serie C2 e ultima del 2019 per le squadre locali impegnate tutte domani alle ore 15. L’unica a giocare in casa sarà il Santa Severa Futsal che al Pala De Angelis riceve la visita dell’Atletico Tormarancia. Entrambe le formazioni si trovano appena al di sopra della zona playout con 12 punti quindi chi vince conclude bene il 2019. Trasferta difficile per il Civitavecchia che farà visita allo Spinaceto, formazione terza in classifica. I nerazzurri però si trovano a soli 3 punti di distanza e proveranno a vincere per agganciare i romani. Chi spera in un successo della squadra di Tangini è anche la Futsal Academy che sempre domani farà visita alla Cccp 1987. Per il quintetto di Scorpioni l’occasione è ghiotta per trovare altri 3 punti per l’alta classifica, contro una squadra che ha rallentato parecchio nelle ultime settimane. Sfida esterna insidiosa per il Td Santa Marinella, sempre alla ricerca del primo successo stagionale. Il team di Di Gabriele, penultimo con 4 punti, sarà ospite della Virtus Monterosi che in classifica si trova a quota 19.

