Calcio a 5, turno casalingo da sfruttare per Civitavecchia e Futsal Academy

E’ in programma domani la prima giornata di ritorno del campionato di serie C2. Tra le locali 3 giocheranno in casa e una sola fuori. Al Tamagnini match sulla carta semplice per il Civitavecchia (ore 15) che riceve la visita della Virtus Anguillara ultima della classe. I nerazzurri vogliono i 3 punti contro l’unica squadra ancora a secco di vittorie stagionali per continuare a rimanere al terzo posto, in piena zona playoff. Stessa posizione e stesso obiettivo per la Futsal Academy che al Lottatori (ore 15) ospita il Futsal Ronciglione penultimo in classifica. Anche la squadra di Scorpioni vuole partire con un successo in questo girone di ritorno.Sfida interna da sfruttare anche per il Santa Severa Futsal, a secco di vittorie da diverse giornate. Al Pala De Angelis (ore 15) il quintetto di Di Maio attende la visita della Cccp 1987 che si trova a metà classifica. Santa Severa in piena zona playout e che cerca punti importanti per la salvezza domani come farà anche il Td Santa Marinella. Il team di Di Gabriele sarà di scena (ore 18) sul campo di un’Ulivi Village in caduta libera. L’occasione giusta per i santamarinellesi per cercare i 3 punti e guardare da vicino la salvezza diretta, dopo un inizio di campionato in salita.

