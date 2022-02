Calcio a 5, trasferta vincente per la Futsal Civitavecchia

La Futsal Civitavecchia espugna il campo del Levante, vincendo 5-3, e complice il passo falso de La Pisana, terza in graduatoria, consolida ulteriormente la seconda posizione. In classifica guida il Laurentino con 41 poi la Futsal a 33, seguono nella zona playoff La Pisana con 29 e il Torrino a 27. Un testa coda dal risultato che poteva sembrare scontato ma così non è stato. La Futsal va avanti per poi essere raggiunta e sorpassata, servirà un’ottima ripresa per aver la meglio sui romani.

Parte forte la compagine civitavecchiese nonostante le tantissime assenze e grazie a Notarnicola va avanti, un eurogol il suo con la sfera che dalla distanza si spegne sotto l’incrocio, per poi rimanere in balia della voglia degli avversari di riequilibrarla e subire il pareggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Carrarini supera Cacace. Il Levante ci crede e prima del fischio di metà gara passa ancora con Arezzo, abile a beffare Gloria. La Futsal tenta di riportare il risultato in parità prima della sirena, clamorosa la traversa di Trappolini, ma si deve momentaneamente inchinare agli avversari. La ripresa è un monologo della Futsal che prima con De Amicis e poi con Nistor passa avanti. Il Levante nell’unica occasione che si costruisce pareggia con Slavatori, ma sarà momentanea la gioia visto che prima Trappolini e poi Leone chiudono in maniera definitiva la gara.

15a Giornata Serie C1 girone B

Levante vs Futsal Civitavecchia

Marcatori: Carrarini Arezzo e Salvatori; Notarnicola, De Amicis Nistor Trappolin e Leone

ASD LEVANTE Arezzo Benzi Carrarini Chiaventi Ciamei Fraioli Grossi Infante Lucarelli Polselli Salvatori Spina Allenatore M. Catania

FUTSAL CIVITAVECCHIA Cacace Cerrotta De Amicis La Valle Leone Nistor Notarnicola Paolucci Tiberi Todaro Trappolini Gloria Allenatore S. Tangini