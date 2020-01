Calcio a 5, tornano in campo le squadre locali in C2

Un 2020 al top. E’ il sogno delle squadre locali in campo domani per l’ultima giornata d’andata del campionato di serie C2. Alle ore 15 giocheranno in casa Futsal Academy, Civitavecchia e Td Santa Marinella. Cominciamo dal team di Scorpioni che riceve a Borgata Aurelia lo Spinaceto in una sfida fondamentale per i playoff. Entrambe le squadre sono a quota 23 punti e chi vince lascia l’altra a -3 in classifica. Le due formazioni non sono però le sole al terzo posto in classifica che condividono con il Civitavecchia. I nerazzurri ospitano al Tamagnini il Futsal Ronciglione terzultimo in classifica. Match quindi che non dovrebbe riservare sorprese con il team di Tangini che vuole vincere ancora. Al Pala De Angelis invece ci sarà l’importante sfida salvezza tra Td Santa Marinella e Casalotti. Al momento il team di Di Gabriele accusa 7 punti di distacco in classifica dai romani e proverà domani ad accorciare la distanza. L’unica in campo alle ore 18 e in trasferta sarà il Santa Severa Futsal che farà visita all’Ulivi Village. Le due squadre sono divise da due punti in classifica, con la squadra di Di Maio avanti. Santa Severa che vuole reagire ad un periodo negativo con una vittoria scacciacrisi.

