Calcio a 5, terzo successo consecutivo per l’Atletico Tirrena

L’Atletico Tirrena non ha nessuna intenzione di mollare, vuole i playoff. La squadra di Olimpia Santoro ha ottenuto ieri la sua terza vittoria consecutiva travolgendo a San Liborio per 6-1 il Santa Gemma. Gara che ha avuto poco da dire vista la superiorità delle gialloblù evidenziata dall’inizio alla fine. Giornata da ricordare per Bellucci che ha siglato un poker di reti. Tabellino completato da POliti e La Rosa. Buone notizie per l’Atletico Tirrena sono arrivate dal Casal Torraccia sconfitto per 4-3 sul campo del Littoriana. In classifica quindi le civitavecchiesi accorciano sulla zona playoff ora lontana un solo punto.

Sponsorizzato da