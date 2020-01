Calcio a 5, sorriso Civitavecchia e Futsal Academy

E’ stato un weekend molto positivo per le squadre locali quello appena trascorso. Nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie C2 sono arrivate vittorie importante per Civitavecchia, Futsal Academy e Td Santa Marinella mentre è stato sconfitto il Santa Severa Futsal. Al Tamagnini i nerazzurri di Tangini non hanno lasciato scampo al Futsal Ronciglione battuto 5-0. In gol Cerrotta, De Amicis, Leone, Moretti e Nistor. Splendida affermazione interna anche per il quintetto di Scorpioni che al Lottatori ha vinto 4-3 contro lo Spinaceto, diretta concorrente ai playoff. Per i padroni di casa doppietta di Amato e gol di Lipparelli e Notarnicola. Successo fondamentale anche quello del Td Santa Marinella che al Pala De Angelis si è imposto per 5-2 sul Casalotti grazie alle reti di Vinicius, Fantozzi e Ranzoni e alla doppietta di Donati. Ancora un ko invece per il Santa Severa che nello scontro playout sul campo dell’Ulivi Village ha perso per 6-2. Inutili ai fini del risultato i gol di Gaone e Morra per la squadra di Di Maio. In classifica Civitavecchia e Futsal Academy si portano al terzo posto in piena zona playoff con 26 punti. In zona playout troviamo invece il Santa Severa Futsal a quota 12 e il Td Santa Marinella terzultimo con 10 punti.

