Calcio a 5, sorriso Atletico Tirrena contro il San Lorenzo

Torna alla vittoria l’Atletico Tirrena, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. La squadra di Olimpia Santoro ha rispettato il pronostico battendo a San Liborio l’Atletico San Lorenzo per 3-1 e bissando la vittoria dell’andata. Un successo però non semplice con le ospiti avanti nel primo tempo e le padrone di casa che hanno ribaltato il risultato negli ultimi 15 minuti di gioco con i gol di Bellucci, La Rosa e Quilli. Tre punti di vitale importanza per le civitavecchiesi per continuare a sognare i playoff, sempre lontani 3 punti.

